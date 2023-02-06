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Valilikten açıklama geldi: Malatya'da ölenlerin ve yaralananların isimleri: Malatya'da kaç bina yıkıldı?

Malatya'da son durum: Valilikten açıklama geldi:140 bina yıkıldı!

Türkiye güne iki büyük deprem ile uyandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde meydana gelen depremler çevre illerde hissedildi. Birçok ilden hissedilen depremde Malatya Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş: 06.02.2023 - 10:10 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Malatya'da son durum meydana gelen iki büyük depremin ardından merak konusu oldu. Deprem ile 140 binanın yıkıldığı Malatya'da son durum araştırılıyor. Malatya'da ölü ve yaralı sayısı ve hasar durumuna ilişkin bilgileri haberimizde paylaştık. İşte Malatya'da yaşanan gelişmeler...

  • TÜRKİYE GÜNE DEPREM İLE UYANDI

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 ve Gazaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu. 

    Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta bir bölgede büyük bir yangın çıktı.

  • ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR!

    Türkiye'yi deprem fırtınası vurdu. Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'te art arda meydana gelen depremler Türkiye'nin büyük bölümünde hissedildi.

    MALATYA'DA SON DURUM NE?

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,"Malatya'da 47 ölü, 550 yaralı ve 300 yıkılan bina var." ifadelerini kullandı.

  • "TOPLAMDA 284 CAN KAYBI VAR"

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'yi sarsan depreme ilişkin açıklama yaptı. Oktay, "Toplam; 284 can kaybı, 2323 yaralı ve 1710 yıkılan bina var" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "10 ilimizi etkileyen deprem. İlk andan itibaren tüm bakanlarımızla birlikte AFAD'da toplanmaya başladık, gerekli görevlendirmeleri yaptık. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren bire bir depremi takip etmekte ve yönetmektedir. Ekiplerimiz sahada.

     

  • Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Maraş'ta 200 yaralı, 300 bina yıkıldı. Hatay'da 4 can kaybı, 7 yaralı ve 200 yıkım var. Osmaniye'de 20 kayıp, 200 yaralı ve 83 yıkılan bina; Adıyaman'da 13 kayıp, 22 yaralı, 100 yıkılan bina; Diyarbakır'da 14 vefat; Urfa 18 kayıp, 200 yaralı, 60 yıkılan bina; Antep'te 80 ölü, 581 yıkılan bina; Kilis'te 8 öl, 50 yıkım; Adana'da 10 ölü, 118 yaralı; Malatya'da 47 ölü, 550 yaralı ve 300 yıkılan bina var. Toplam; 284 can kaybı, 2323 yaralı ve 1710 yıkılan bina var.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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