Valilikten açıklama geldi! Yarın Antalya'da okullar tatil mi, okul var mı?
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 24 Aralık Salı günü sabah saatlerinden Antalya'nın Kaş, Demre, Finike, Aksu, Serik, İbradı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde şiddetli yağış bekleniyor. Bu kapsamda yarın Antalya'da eğitime ara verilip verilmeyeceği merak edilen konular arasında yer aldı. Konuya ilişkin en net açıklama Antalya Valisi Hulusi Şahin'den geldi. Peki, "Yarın Antalya'da okullar tatil mi?" İşte 24 Aralık Salı Antalya'da okulların durumu...
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Yarın okullar tatil mi sorusuna, AFAD tarafından yapılan şiddetli yağış ikazının ardından yanıt aranmaya başlandı. Açıklamada 29 kente sarı, 6 kente de turuncu uyarıda bulunuldu. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kodlu yağış uyarısı üzerine önemli bir açıklamada bulundu. Peki, 24 Aralık Salı Yarın Antalya'da okullar tatil mi, ders yapılacak mı? İşte detaylar...
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AFAD'DAN KRİTİK AÇIKLAMA!
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 24 Aralık Salı günü sabah saatlerinden Antalya'nın Kaş, Demre, Finike, Aksu, Serik, İbradı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde şiddetli yağış bekleniyor.
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Antalya genelinde beklenen gök gürültülü sağanak, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve merkez ilçelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise doğu ilçelerinde genellikle çok kuvvetli ve şiddetli, Kaş, Demre, Finike, Aksu, Serik, İbradı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde şiddetli, yer yer aşırı olacak.
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Yağışlar, başta Konya-Antalya karayolu Alacabel geçidi olmak üzere 1300-1400 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde kendisini gösterecek.
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ANTALYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kodlu yağış uyarısı üzerine kentteki taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.
İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Şahin başkanlığında, AFAD İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezinde gerçekleştirildi.
Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Antalya için 24 ve 25 Aralıkta aşırı yağış odaklı turuncu ve sarı kod uyarısında bulunulduğunu belirtti.
Bu kapsamda koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirdiklerini söyleyen Şahin, "Yarın sabah saatlerinde, Antalyanın batı ilçelerinde Kaş, Demre ve Finikede turuncu kodlu uyarı var ve metrekareye 51 ila 100 kilogram yağış bekleniyor. Yine yarın öğleden sonra bu yağışlar kent merkezine ve Antalyanın doğu ilçelerine kayacak ve orada yine 100 kilograma, hatta yer yer 100 kilogramın üzerine çıkacak kadar aşırı yağışlar bekleniyor. Bu hususta gerekli tedbirleri almaları için tüm vatandaşlarımızı uyarıyoruz." diye konuştu.
Şahin, aynı zamanda yine meteoroloji tarafından kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına uyarısı yapıldığını da anımsatarak, yağmurla beraber rüzgarın bu tabloyu daha da zorlaştıracağını vurguladı.
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Vatandaşlara, çatı uçmaları, soba zehirlenmeleri gibi konularda dikkatli olmaları çağrısında bulunan Şahin, şunları kaydetti:
"Bütün ekiplerimiz, yarın sabah 06.00 saatlerinden itibaren sahada belirlediğimiz alanlarda konuşlanacağız ve tüm süreci takip edeceğiz. Ayrıca yine 1300 ve 1400 rakımın üzeri içinde bir uyarı var. Özellikle Antalya-Konya yolunun geçtiği Alacabel geçidinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Yine bu yolu kullanacak vatandaşlarımızın kış lastikleri, zincir gibi bu durum için hazırlıklı olmaları önem arz ediyor. Bu şekilde hazırlığı olmayan araçların yola çıkmamaları çok önemli. Bölgede ortaya çıkacak olumsuzluklara karşı, özellikle okullarımızın yaşayacağı olumsuzluklara karşı taşımalı eğitime yarın tüm Antalya genelinde 1 gün ara veriyoruz. Normal okullarımızda, taşımalı eğitim yapmayan okullarımızda eğitim öğretim devam edecek."
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