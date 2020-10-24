Valilik ve Belediye, Kovid-19 belirtileri taşıyan yaşlı kadın için seferber oldu - SİVAS

AA

Eşi 45 yıl önce vefat eden Baytok'un Mevlana Mahallesi 8. Sokak'taki evinden yoğun koku gelmesi üzerine komşuları muhtar Kazım Gözel'i aradı.Gözel'in valilik ve belediye yetkililerine haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Baytok'un yüksek ateşi olduğunu tespit etti. Ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırılan Baytok'un, Kovid-19 şüphesiyle tedavisine başlandı.

Öte yandan Baytok'un evinde inceleme yapan Sivas Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile belediye ekipleri, yaşlı kadının çöp yığınları içinde sağlıksız koşullarda yaşadığı evde temizlik çalışması başlattı.Yaşlı kadının tüm ihtiyaçlarının vakıf ve belediye bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneğince karşılanacağı öğrenildi.Muhtar Kazım Gözel, AA muhabirine, "Elif teyzemiz senelerdir bu evde yalnız yaşıyordu. Kendisine vakfımız ve belediyemiz gereken yardımları zaten yapıyordu. Mahallelinin evden kötü koku geldiğini bildirmesi üzerine Sayın Valimizin talimatıyla ekipler hemen buraya yönlendirildi. Yüksek ateşi olduğu ve titrediği görülen teyzemiz, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Valiliğimiz ve belediye ekiplerimiz, Elif teyzemizin evini yaşanabilir hale dönüştürmek için çalışmalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.