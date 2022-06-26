İstanbul Valiliği sosyal medya üzerinden yapılan izinsiz gösteri yürüyüşü, benzeri faaliyetlere ilişkin çağrılar ve Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı nedeniyle trafiğe kapatılacak olan yolları açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklama ile 26 Haziran Pazar günü İstanbul'da trafiğe kapatılacak iller duyuruldu. Yarın trafiğe çıkacak sürücüler "Pazar günü hangi yollar trafiğe kapalı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 26 Haziran 2022 trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar...