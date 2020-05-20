Valilik bahçesi çocuklarla şenlendi - MUĞLA

AA

Burada çocuklarla bir araya gelen Civelek, onlara trafik eğitimi kitapları ve çeşitli hediyeler dağıttı. Evde kalan çocuklara sabır gösterdikleri için teşekkür eden Civelek, maske kullanılmasını ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasını istedi.Marmaris'te çocuklar aileleriyle bisiklet sürdü, kaykay kullandı. Bazı mahallelerdeki ara sokaklarda ise çocukların aileleriyle yürüyüş yaptığı görüldü. Polis ve zabıta ekipleri yoğunluk oluşan bölgelerde sosyal mesafe uyarısında bulundu.İlçede geçen hafta çocuklar için açılan meydan, plaj ve sahildeki yürüyüş yollarına girilmesine bu kez izin verilmedi. Sahil ve plajlardaki parklar da kapalı tutuldu.Muğla’nın Fethiye ilçesinde de çocuklar sahilde yürüyüş yaptı ve bisiklete bindi. Polis ekipleri, burada da çocukları ve aileleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.