Yarın okullar tatil mi? İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nde okullar tatil mi? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen şiddetli depremin ardından okullardaki öğrenciler dışarı çıkarak boş alanlara yöneldi. İstanbul, Bursa ve Kocaeli valilikleri bugün okulları tatil ilan etti. Peki yarın okullar tatil mi? İşte haberin detayları...

İSTANBUL, KOCAELİ VE BURSA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ (DEPREM TATİLİ)

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul ve Kocaeli'de tedbir amaçlı okullar tahliye edilerek eğitime ara verildi.

Deprem sonrası panik yaşanan İstanbul ve Kocaeli genelindeki okullarda öğrenciler sınıflardan bahçeye çıkarılırken eğitime yarım gün ara verildi. Deprem sonrası korku ile okul önlerine gelen veliler ise çocuklarını alarak evlerine döndü.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Valiliklerden yarın okulların tatil olup olmadığıyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi.