Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi, 16 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Valiler Kararnamesi ile Adana Valiliği'ne Yavuz Selim Köşger ve Trabzon Valiliği'ne ise Aziz Yıldırım atandı. Resmi Gazete'de yer alan kararnamede, "Ekli listede belirtilen kişiler, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince hizalarında belirtilen görevlere atanmıştır." kelimeleri yer aldı. İşte 2023 Resmi Gazete il il yeni vali atamaları listesi...