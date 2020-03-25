Validen, evlerinden çıkmayan yaşlı ve hastalara "teşekkür telefonu"

25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vali Bilgin, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge sonrasında Kırklareli Valiliğince oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yararlanan hasta ve yaşlılara tek tek telefonla ulaşıyor.
Hasta ve yaşlılara teşekkür eden Bilgin, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları hakkında da memnuniyetleri değerlendiriyor.
Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Bilgin, onların isteklerinin de kısa sürede çözüme kavuşturulması için ilgili kurum yetililerine talimat veriyor.
Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Yaşlı ve hasta vatandaşlara her türlü hizmeti götürdüklerini belirten Bilgin, kentteki 65 yaş üstü yaşlılar ile evden çıkamayacak durumdaki tüm hastaları tespit ettiklerini ifade etti.
Bu kişiler ile grup üyelerinin eşleştirildiğini ve vatandaşların aramasına gerek kalmadan görevlilerin belirli aralıklarla ziyaretlerde bulunduklarını ve her ihtiyacın giderildiğini anlatan Bilgin, "Vatandaşlarımızın sağlıktan mali konularına, hatta psikososyal desteği bile veriyoruz. Örneğin yemek ve gıda gibi ihtiyaçlarının karşılanması gibi, her konuda vatandaşlarımıza destek oluyoruz." dedi.
Evlerinden çıkmayan vatandaşlara teşekkür eden Bilgin, şöyle devam etti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın, yaşlı ve kronik hastaların evlerinden çıkmamaları ve mağdur olmamaları için 24 saat çalışma prensibini en üst düzeyde uygulamaya çalışıyoruz. Öncelikle görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın da evlerinden çıkmamaları için uyarıda bulunmak istiyorum. Koronavirüsün ülkemizde de yayılmasını önlemek için hep birlikte mücadeleye davet ediyorum."
Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan destek alan 68 yaşındaki Sevgili Lağımcı da devletin aldığı tüm tedbirlere uymaya çalıştığını, bundan dolayı Vali Bilgin'in kendisine telefonda teşekkür ettiğini dile getirdi.
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