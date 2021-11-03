Validebağ'da yangın çıkaran kişiye dava

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Validebağ Korusu'nda 12 Ağustos'ta torpil patlatırken yangın çıkardığı için gözaltına alınan ve "ormanlık alanda taksirle yangına sebebiyet verme" suçunu işlediği gerekçesiyle "Validebağ Korusu'na 200 metreden fazla yaklaşmamak" şartını içeren adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakılan kişi hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.
AA'da yer alan habere göre iddianamede, sanık Göker Uyarer'in, 9 yaşındaki oğlunun internet ortamında izlediği videolar üzerine oluşan merakını gidermek için oyuncakçıdan 30 torpil alarak Validebağ Korusu'nda patlattığı anlatıldı.
Patlamayan bir torpilin fitilinin çevresindeki otları tutuşturması sonucu koruda yangın çıktığı aktarılan iddianamede, sanığın yangını ayağı ile söndürmeye çalıştığı, başarılı olamayınca da özel güvenlik görevlilerine haber verdiği kaydedildi.
İddianamede, yangının sanık ve özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldüğü belirtildi.
Olay yeri inceleme raporunda, korudaki ormanlık alanın otluk kısmında tahmini 70-80 metrekarelik alanın yandığının tespit edildiği aktarılan iddianamede, sanığın alınan savunmasında olayın kazara meydana geldiğini ve pişman olduğunu söylediği ifade edildi.
İddianamede, sanık Göker Uyarer'in bu kapsamda 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 110. maddesinde yer alan "dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme" suçundan 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İddianame, gönderildiği Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Uyarer ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.
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