Vali Yerlikaya ve Emniyet Müdürü Aktaş, Ayasofya-i Kebir Camisi'nde hazırlıkları inceledi

Vali Yerlikaya ile Emniyet Müdürü Aktaş, 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Camisi'ne geldi.

Yerlikaya ile Aktaş son hazırlıkları inceledi.

Polis ekipleri yaptığı anonsla, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultan Ahmet Camisi çevresinde bulunan vatandaşların güvenlik önlemleri kapsamında alanı boşaltmasını istedi.

Anonsun ardından vatandaşlar alanı boşalttı.