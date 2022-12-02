Vali Yerlikaya'dan kazada yaralanan polise yardım

Kazada yaralanan polis memuru Mehmet Ali Ulusoy'a ilk müdahaleyi o sırada yoldan geçen bir doktor yaptı.

Fatih Aksaray'da saat 16.00 sıralarında bir kuryenin kullandığı motosiklet ile polis memurunun idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Bu sırada, kaza anında o bölgeden geçen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da makam aracını durdurarak kazazedelerin yanına gitti.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan polis memurunun bacağında doku zedelenmesi ve ezilmeler olduğu öğrenildi.