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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kazada yaralanan polis memuruna yardım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, geçtiği güzergahta meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuruyla yakından ilgilenerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan polis memurunun bacağında doku zedelenmesi ve ezilmeler olduğu öğrenildi

Giriş: 02.12.2022 - 15:28 | Güncelleme: ABONE OL
Vali Yerlikaya'dan kazada yaralanan polise yardım -Güncel haberler
Vali Yerlikaya'dan kazada yaralanan polise yardım
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HABERTURK.COM

Fatih Aksaray'da saat 16.00 sıralarında bir kuryenin kullandığı motosiklet ile polis memurunun idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan polis memuru Mehmet Ali Ulusoy'a ilk müdahaleyi o sırada yoldan geçen bir doktor yaptı.

Bu sırada, kaza anında o bölgeden geçen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da makam aracını durdurarak kazazedelerin yanına gitti.

Vali Yerlikaya, yaralı polis memuruyla yakından ilgilenerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan polis memurunun bacağında doku zedelenmesi ve ezilmeler olduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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