Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'a gelen turist sayısı!

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’a ağustos ayında 1 milyon 665 bin 983, bu yılın ilk 8 ayında ise 10 milyon 180 bin 789 yabancı turistin geldiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

İLK SIRADA RUSYA İKİNCİ SIRADA ALMANYA

Vali Yerlikaya, İstanbul'a gelen turistlerin hangi ülkelerden geldiğini ise şöyle sıraladı: Rusya, Almanya, İran, Suudi Arabistan ve ABD.