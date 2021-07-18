Ergenekon Mahallesinde bulunan jandarma lojmanlarında, Endüstri Meslek Lisesi'nde ve Yenişehir Mahallesi Yasemin Sokakta Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek'in ikametinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde 3 yerde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.S. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.