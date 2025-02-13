Vali Sezer: Fıstık paketleme tesisi kuracağız

Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Sezer, Kadıdondurma köyünde düğün salonunda düzenlenen toplantıda, muhtarlarla bir araya gelerek yapılan işleri istişare etme fırsatı bulduklarını, yeni yol haritaları belirlediklerini söyledi.

Muhtarlarla yaptıkları toplantılara büyük önem verdiklerini ifade eden Sezer, "Neden bu toplantılar önemli? Çünkü, hizmet yapıyoruz ama hizmetler yerini buluyor mu? Vatandaşlarımız memnun mu? Bunları öğrenmemiz bizim açımızdan çok önemli. Birde bu toplantılarda tüm kurum amirleri yer alıyor, muhtarlarımızın veya vatandaşlarımızın taleplerini hızlı bir şekilde çözüyoruz. Bir de en önemlisi birlikten kuvvet doğar. Birlik varsa huzur vardır, bereket vardır. Çok güzel bir vatanda, çok güzel bir şehre hizmet ediyoruz" dedi.

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Edirne'nin çok müstesna bir şehir olduğunu anlatan Vali Sezer, hizmet ettikçe daha mutlu olduklarını, en büyük motivasyon kaynağının ise vatandaşların yaptığı dua olduğunu söyledi. Edirne ve köylerinde bu senede asfalt çalışmalarını devam ettireceklerini aktaran Sezer, konuşmasına şöyle devam etti:

"200 kilometre hedefimiz var. Türkiye'nin en güzel köy yollarına Edirne sahip oluyor şuan da. Yaptığımız yollar bize 20-30 yıl bir sorun çıkarmayacak. Gerçekten köylerimize çok güzel yollar yapıyoruz. İçme suyuyla ilgili hiçbir köyümüzde sıkıntı kalmasını istemiyoruz. Hangi köyümüzde ne sıkıntı varsa hemen yapıp geçelim. Sulama projelerine büyük önem veriyoruz. Birçok sulama projesi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.

Üretim her şeyin başlangıcı, ülkemiz açısından ne kadar üretirsek o kadar iyi. Sizin köylerdeki gelirlerinizi üretiminizi nasıl arttırabiliriz, bunun üzerine yoğunlaşmamız lazım. Meriç ilçemizde yetişen Meriç fıstığı marka değeri olma yolunda hızlı bir şekilde ilerliyor. Geçen yıl ekim yapılmıştı, ama şu anda gelen talepler çok yoğun. Bunları karşılama imkanımız yok. Önümüzdeki yıl ektiğimiz alanın birkaç katı fıstık ekmemiz gerekiyor. Yine Meriç fıstığının paketleme tesisini de kuracağız. Orada bir fabrika kurulacak."

Vali Sezer, toplantıya katılan herkese teşekkür ederek örnek uygulamalar ve örnek projeleri hayata geçireceklerini sözlerine ekledi. Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de Meriç ve köylerine yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Kaymakam Adnan Ayte, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.