Vali Köşger, alışveriş merkezinde Kovid-19 tedbirleri denetimine katıldı - İZMİR
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- İzmir Valisi Köşger'in AVM'ye gelmesi- AVM içerisindeki işyerlerini denetlemesi- İzmir Valisi Köşger'in açıklamaları
Alışveriş merkezi girişinde ateşi ölçülen Köşger, Kovid-19 önlemlere ilişkin bilgi aldı.Köşger, mağazalarda çalışanlara ve alışverişe gelenlere de uyarılarda bulundu.Köşger, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelenin topyekun yapılması gerektiğini belirterek, mutlaka maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini söyledi.
Bir basın mensubunun, kentteki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu sorması üzerine Köşger, şöyle dedi:
"Sağlık Bakanımızın geçen hafta ifade ettiği yüzde 26 azalış gerçekleşti ama gene orada bir sabitlenme oldu. Onu da daha da aşağıya çekmek için uğraşıyoruz. Şu an çizgimiz düz çiziyor. Onu daha aşağıya indirmemiz lazım. Artış yok. Birkaç hafta öncesine göre yüzde 30'lar civarından bir azalma oldu ma orada sabitledik bir iki haftadır da onu aşağıya indirmeye çalışıyoruz. Hep birlikte bunu indireceğiz inşallah, üstesinden geleceğiz."
Alışveriş merkezinde yapılan denetimine Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Gaziemir Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve diğer yetkililer katıldı.
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