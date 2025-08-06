Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Vali Koç, kadın arıcılarla bal hasadı yaptı | Son dakika haberleri

        Ağrı Valisi Koç, kadın arıcılarla bal hasadı yaptı

        Ağrı Valisi Mustafa Koç, Taşlıçay ilçesinde kadın arıcılarla tescilli geven balı hasadına katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 18:14 Güncelleme: 06.08.2025 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Koç, kadın arıcılarla bal hasadı yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı İkiyamaç köyünde arıcı Suzan Sürmeli'nin kovanlarının bulunduğu alanda program düzenlendi. Vali Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç ile Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ve kadın arıcılarla coğrafi işaretle tescillenen geven balının hasadını yaptı.

        Vali Koç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ağrı'nın zengin bitki örtüsü ve tertemiz doğasıyla arıcılık faaliyetleri açısından ülkenin en elverişli coğrafyalarından biri olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Geven balının 2022'de coğrafi işaret tescili ile koruma altına alındığını aktaran Koç, "2025 yılı itibarıyla ilimizde Arıcı Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 296 yerli arıcı ve 200 gezginci arıcı olmak üzere toplam 496 arıcımız faaliyet göstermektedir. Yaklaşık 77 bin arılı kovan ile geçen yıl 210 ton bal üretimi gerçekleştirilmiş, bu yıl ise 240 ton bal hasadı hedeflenmektedir" diye konuştu.

        Koç, arıcılık faaliyetlerini daha da geliştirmek, üreticilerin emeğine değer katmak amacıyla 2024 yılında 2 milyon 850 bin lira destek sağlandığını anlattı.

        "Arılar Yaşasın Hayat Yeşersin" projesi kapsamında 100 arıcıya yüzde 75 hibe desteğiyle arıcılık ekipmanları dağıtıldığını ifade eden Koç, şunları kaydetti:

        "Ayrıca, Tarım Park alanımızda arıcılarımızın ortak kullanımı için yaklaşık 800 bin Türk lirası bütçeyle arıcılık ekipmanları temin edilerek muhafaza altına alınmıştır. Arıcılarımız, ihtiyaç duydukları her an bu ekipmanlardan faydalanabileceklerdir. Ağrı geven balımız tescilli. Avrupa Birliği'nden de tescil belgesi alınması için başvurumuzu yaptık. Oradan da tescil aldığımız zaman hem ilimizin tanıtımı hem de çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını daha iyi alabilmeleri için inşallah kısa zamanda tescilinin yapılmasını bekliyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Ağrı Haberleri
        #Kadın arıcılar
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BTK sahte e-imzaya karşı ne önlem aldı?
        BTK sahte e-imzaya karşı ne önlem aldı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        6 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        6 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        İzmir'de su kesintileri başlıyor!
        İzmir'de su kesintileri başlıyor!
        İsrail Gazze'nin tamamını işgal edecek mi?
        İsrail Gazze'nin tamamını işgal edecek mi?
        Mourinho'nun Feyenoord 11'i!
        Mourinho'nun Feyenoord 11'i!
        Trump'tan büyük hukuk firmalarına savaş ilanı
        Trump'tan büyük hukuk firmalarına savaş ilanı
        Faladdin'e milyonlarca liralık hesap hareketleri soruldu
        Faladdin'e milyonlarca liralık hesap hareketleri soruldu
        "AB, ABD karşısında neden siniyor?"
        "AB, ABD karşısında neden siniyor?"
        Karnında dren hortumu unutuldu!
        Karnında dren hortumu unutuldu!
        Elma, armut ve ayva cep yakacak
        Elma, armut ve ayva cep yakacak
        "Hükümette yapay zeka kullanılır mı?"
        "Hükümette yapay zeka kullanılır mı?"
        Beşiktaş, Ndidi transferinde sona yaklaştı!
        Beşiktaş, Ndidi transferinde sona yaklaştı!
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Livakovic'e Premier Lig'den kanca!
        Livakovic'e Premier Lig'den kanca!
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        ASA'dan Zara'ya yasak
        ASA'dan Zara'ya yasak
        Habertürk Anasayfa