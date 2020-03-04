04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vali Kaymak: "Şehitler Tepesi gerçekten boş kalmayacak" - SAMSUN
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Programa katılan huzurevi sakinlerinden genel- Samsun Valisi Osman Kaymak'ın konuşması- Huzurevi sakinlerine kimlik kartlarının verilmesi
Samsun Valisi Kaymak: "Şehitler Tepesi gerçekten boş kalmayacak"
Samsun Valisi Osman Kaymak, "Bu memleket şehitler olmadan olmuyor. Şehitler Tepesi gerçekten boş kalmayacak. Tarihin hiçbir döneminde bizim atalarımız dedelerimiz bu toprakları bize kolay vatan edinmedi." dedi.
Kaymak, Canik Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgesinde büyük bir mücadele içinde olduğunu belirterek Mehmetçiğe dua istedi.Türkiye'nin kendisinden başka dostu olmadığını dile getiren Kaymak, Anadolu'nun verilen şehitlerle yurt edinildiğini anlattı.
Şehitleri rahmetle andıklarını ifade eden Vali Kaymak, şöyle devam etti:
"Bu memleket şehitler olmadan olmuyor. Şehitler Tepesi gerçekten boş kalmayacak. Tarihin hiçbir döneminde bizim atalarımız dedelerimiz bu toprakları bize kolay vatan edinmedi. Şehitler sayesinde biz buradayız. Geçmişte de şehit verdik, bugün de şehit veriyoruz yarın da vereceğiz. Aksi takdirde ezan okunmaz, bayrak aşağı iner, bayrak düşer ve namus, şeref kalmaz."Türkiye'nin, mazlum milletlerin ümidi olduğunu söyleyen Kaymak, "Biz güçlü olursak, biz kazanırsak mazlum milletler seviniyor. Bizim için dua ediyorlar. Onun için sizin dualarınız da çok önemli, tek isteğimiz bize dua etmeniz." diye konuştu.Konuşmaların ardından protokol üyeleri, huzurevi sakinlerine yeni kimlik kartlarını dağıttı.Programa, Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, Canik Kaymakamı Mahmut Halal, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Muhsin Demir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı ile davetliler katıldı.
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