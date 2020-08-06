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Elazığ Valisi Erkaya Yırık, ülke genelinde bu sabah başlayan koronavirüs denetimleri kapsamında Elazığ’ı sokak sokak gezdi.

Mustafa Uc'un haberine göre, Vali Yırık ile görüşmek isteyen bir vatandaş da, randevu almak için talepte bulundu. Vali Yırık vatandaşın talebi üzerine aynı gün içerisinde bir görüşme ayarlayabileceğini söylerken Elazığlı kadının, “Bugün olmaz misafirim var” cevabı orada bulunanları ve Vali Yırık’ı gülümsetti.

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