"Vali Hanım çileği" fiyatı ve verimiyle yüz güldürdü

Muğla'da hayata geçirilen proje kapsamında yetiştirilen ve halk arasında Vali Hanım çileği olarak anılan San Andreas çileği, hem fiyatı hem de verimiyle üreticileri sevindirdi.
Tadı ve aromasıyla öne çıkan çileği toplamak için günün ilk ışıklarıyla birlikte bahçelerin yolunu tutan kadınlar, ürünü hava ısınmadan hasat ediyor.
Çileğin kilogramı, henüz ürün tarladayken 12 liradan satılıyor.
İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, Muğla'nın birçok ilçesinde San Andreas türü çilek üretildiğini ve çok iyi verim alındığını söyledi.
Muğla'da 2018'de 15 dekarda başladıkları çilek üretiminde ekim alanının giderek arttığını belirten Saylak, "Bugüne kadar 2,5 milyona yakın fide dağıtılarak 400 dekar alanda çilek bahçesi oluşturuldu. Hedefimiz, il genelinde çilek üretimini desteklemek, yeni çilek bahçeleri oluşturmak." dedi.
İlde yıllık 4 bin 256 ton çilek üretimi yapıldığını ve üründen yaklaşık 43 milyon lira gelir elde edildiğini dile getiren Saylak, kadın girişimcilerin de bu alana yöneldiğini bunun kendileri için gurur kaynağı olduğunu ifade etti.
Saylak, "Vali Hanım çileği şu anda yok satıyor. Muğla'nın denize yakın ilçeleri ve rakımı yüksek olan yaylalarda yılın 12 ayı bu çileğin üretimi yapılıyor. Hasadı yapılan çileklerin, tarlada kilosu en düşük 12 liraya, turfanda olarak erken çıkan çileklerin ise kilosu 30 liraya satılıyor." diye konuştu.
- "9 dönümde başladığım çilek üretiminde kısa sürede 85 dönüme ulaştım"
Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki çilek tarlasında ilk hasadını yapan üretici Hüseyin Serim de çilek ekiminin artmasıyla bölgedeki kadınların ve çiftçilerin gelirlerinin yükseldiğini söyledi.
Serim, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki dönemde kadınlarla çileğin reçelini, suyunu ve değişik ürünlerini yaparak ürün yelpazesini genişletmek istiyoruz. 9 dönüm alanda başladığım çilek üretiminde kısa sürede 85 dönüme ulaştım. Vali Hanım çileği tadı, aroması ve doğallığıyla kent genelinde aranan bir çilek oldu. Artık zincir marketler de bizden çilek istiyor, taleplere yetişmeye çalışıyoruz."
- "Önemli olan başlamak ve başarmak"
Çilek tarlasında hasat yapan kadınlardan Fasile Yayla, 3 yıldır çilek tarlasında çalıştığını, aile bütçesine büyük oranda katkı sağladığını belirtti.
Çilek tarlalarının artmasıyla köylerindeki tüm kadınların iş sahibi olduğunu vurgulayan Yayla, "Köyümüzde kadınların yapacağı bir iş yoktu. Vali Hanım çileğinin başlamasıyla üretime dahil olduk. Kadınlar artık evlerine ekmek götürüyor, eşlerine katkı sağlıyor. Hepimizin 2-3 çocuğu var. Onlara iyi bir gelecek hazırlamak için çalışıyoruz. İnşallah böyle devam eder." diye konuştu.
İşçilerden Zühra Sirek de "Önemli olan başlamak ve başarmak. Kadınlar isterse yapamayacağı iş yok. Emek vermeden hiçbir şey olmuyor. Devletimize bize böyle bir proje kazandırdığı için teşekkür ediyorum." dedi.
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