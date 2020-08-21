Vali Epcim, yurt inşaatında incelemelerde bulundu - BAYBURT

AA

Epcim, Bayburt-Demirözü güzergahındaki KYK yerleşkesinde inşası süren 3 yurt, idari bina ve sosyal tesisle ilgili yetkililerden bilgi aldı.Salgın döneminin tüm zorluklarına rağmen 60 milyon liralık projenin hızla ilerlediğini belirten Epcim, "Bayburt Üniversitesi, Türkiye'de yeni gelişen üniversiteler arasında hızlı gelişim pratiği göstermiş ve öğrenci sayısı 14 bine ulaşmıştır. Öğrencilerimizin modern anlamda kalacak yer sorununu çözecek bu kompleksin Bayburt'umuza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." dedi.Epcim, kompleks yapının tamamlanmasıyla 1242 öğrencinin modern barınma hizmetine kavuşacağını kaydetti