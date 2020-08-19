Vali Elban'dan bombalı eylem hazırlığında yakalanan PKK'lıya ilişkin açıklama - ADANA

AA

Elban, 15 Ağustos'ta yakalanan PKK'lı terörist B.K. ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, kente bombalı saldırı hazırlığındaki bir teröristin geleceği konusunda daha önce istihbarat birimleri tarafından bilgi geldiğini söyledi.Emniyet birimlerinin bu konuda titiz bir çalışma içinde olduğunu ifade eden Elban, şöyle konuştu:"Yakalanan terörist yaklaşık 7 yıl önce örgüte katılmış, Suriye'de bununla ilgili uzun süre eğitim almış ve ülkemize de kısa bir zaman önce eylem için gelmiş. Cumartesi günü arkadaşlarımız yapılan operasyonla yakaladılar. Sorgusu devam ediyor. Bağlantıları ve yapılacak eylemin hacmi vesaire konusunda arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Yaklaşık 37 kilo TNT patlayıcı vardı. Şu an için elimizdeki bilgiler bunlar. Başarılı bir çalışmaydı ve hakikaten gözaltına alınmamış olsaydı ciddi bir risk oluşturacak eylem olabilirdi. Allah korumuş oldu. Emniyetteki bütün arkadaşlara başta emniyet müdürümüz olmak üzere ve istihbari konuda bilgi akışı sağlayan tüm istihbarat birimlerimize de teşekkür ediyorum."Elban, hem ilin hem ülkenin güvenliği için tüm istihbarat ve güvenlik birimlerinin titiz şekilde her türlü veriyi değerlendirmeye ve paylaşmaya devam ettiğini dile getirdi.İçişleri Bakanlığından 15 Ağustos'ta yapılan açıklamada, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist B.K'nin 37 kilogram TNT ile Adana'da yakalandığı bildirilmişti. Teröristin, PKK/YPG'nin metropollerde bombalı eylem yapan özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiğinin belirlendiği kaydedilmişti.