Vali Doruk'tan şehit ailesine ziyaret

İlçeye bağlı Demirkent köyüne giden Vali Doruk, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatani görevini yaparken 1999 yılında şehit düşen Jandarma Er Cantürk Kasap'ın ailesine ziyarette bulundu.
Doruk, ziyarette şehidin babası Nazım ve anne İhsane Kasap ile bir süre sohbet etti.
Ziyaretin ardından köydeki zeytinyağı fabrikasını gezerek bölgedeki zeytin ve zeytinyağı üretimi hakkında bilgi alan Doruk, daha sonra köy halkıyla bir araya gelerek vatandaşların sorunlarını dinledi.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Doruk, ziyaretler kapsamında 1999'da Şırnak'ta şehit olan Cantürk Kasap'ın ailesini ziyaret ettiğini belirterek, "Ülkemiz şehitlerimizin sayesinde ayakta duruyor. Dünyada şehitlerimizin sayesinde varız. Mekanları cennet olsun. Şehitlerimize ne yapsak az. Şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Şehitlerimizin ailelerini de korumak, sahip çıkmak bizim en önemli görevimiz." ifadelerini kullandı.
Bölgenin zeytin yetiştiriciliği konusunda önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Doruk, Demirkent köyünde Akdeniz ikliminin görüldüğünü belirtti.
Yusufeli'nden eskiden beri zeytin üretildiğini hatırlatan Doruk, "Yusufeli zeytini dünyaca meşhur. Yusufeli bölgesinde zeytincilik eskiden beri üretilen kıymetli bir meyvemiz. Demirkent Köyü’de bu noktada öncü köylerimizden. Burada zeytinyağı üretimi yapılan bir fabrikamız var. Doğal sızma zeytinyağı üretiliyor." diye konuştu.
Ziyarette Vali Doruk’a, Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl AFAD ve Acil Durum Müdürü Mehmet Salih Avcı, Demirkent köyü muhtarı Ali Erdal Yıldırım da hazır bulundu.
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