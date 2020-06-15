Vali Cüneyit Orhan Toprak kente veda etti - KONYA

AA

Vali Toprak, Konya Valiliği önünde düzenlenen programda, çalışma arkadaşları, vatandaşlar, kaymakamlar, belediye başkanları, iş insanları ve basın mensuplarıyla vedalaştı.Toprak, burada yaptığı konuşmada, kentte görev yapmaktan, Konya'ya hizmet etmekten onur, gurur, mutluluk duyduğunu söyledi.Konya'da güzel dostluklar kurduğunu ve kenti çok sevdiğini dile getiren Toprak, "2 milyon 200 bin Konyalının her birini bir kardeşim olarak, ailem olarak kabul ettim, bağrıma bastım. İnşallah onlar da beni öyle görüyordur. Bundan sonra yüce Allah'ın çizdiği, devletimizin de yapmış olduğu bu atama doğrultusunda biz de nerede, ne görev verilirse onu yerine getireceğiz. Bu makamlarda bulunma şerefini veren devletime şükranlarımı arz ediyorum. Çok sevdiğim, ayrılmakta zorlandığım Konyalı kardeşlerime Allah'a ısmarladık diyorum. Haklarını helal etsinler." diye konuştu.Alkışlarla makam aracına uğurlanan Toprak, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el salladı.Toprak daha sonra kentten ayrıldı.