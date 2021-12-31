1 yıl boyunca 120 göçmen engellendi

DHA

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 2021'de kentte ele geçirilen 7 ton 369 kilo eroinin Türkiye'de ele geçen eroinin yüzde 30'una karşılık geldiğini söyledi. Jandarma ve emniyet bölgesindeki terör operasyonlarında büyük başarı elde edildiğini anlatan Bilmez, "2021 yılında bütün dünyanın gözü Türkiye'de ve Türkiye'nin gözü de Van'daydı. Afganistan'daki gelişmelerden dolayı Türkiye'ye doğru ciddi bir göç dalgasının gelebileceği ama alınan tedbirler sayesinde sınırda geçişlerin çok zorlaştığı, neredeyse imkansız hale geldiği algısı; hem Afganistan hem dünyada oluşunca göç dalgası burası yerine başka bölgelere yayıldı ve bu yıl sınırda 120 bine yakın göçmeni engelledik" dedi.

2021 Yılı Asayiş Genel Değerlendirme Toplantısı, İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda düzenlendi. Toplantıya Vali Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile gazeteciler katıldı. 2020'nin doğal afetler yönüyle acı ve hüzün yılı olduğunu söyleyen Vali Bilmez, "Genel anlamda geçen yıla göre kıyaslama yaptığımızda afetler kapsamında daha iyi bir yıl geçirdik. Çünkü 2020 yılı bizim için sıkıntıların, depremin yaşandığı çığda hayatını kaybeden 42 vatandaşımızın olduğu, bir teknenin batması sonucu 61 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği, bir uçağımızın düşmesi sonucu 7 kahramanımızın şehit düştüğü yıl oldu. Bizim için adeta hüzün yılı gibi geçti. 2021'de daha az depremlerimiz oldu, can kayıplarımız olmadı ama maalesef trafik kazalarında can kayıplarımız oldu" dedi.

'3 BİN 434 OPERASYONDA 12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

2021 yılında terör örgütü PKK'ya karşı 3 bin 434 operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Vali Bilmez, "Özelikle güvenlik açısından 2021 yılını değerlendirecek olursak bölücü terör örgütüne karşı 3 bin 434 operasyon düzenlenmiş. Bir önceki yıla göre artışımız yüzde 34. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2020 yılında 26 iken, 2021 yılında 12 olmuş. Yakalanan bölücü terör örgütü mensubu sayısı da bir önceki yıl 9 iken bu yıl 12. Ailelerin yardımıyla ikna çalışmaları kapsamında bu sene 26 terör örgütüne mensup kişi teslim oldu. Bir önceki yıl bu rakamımız 40'tı. Bölücü terör örgütüyle üyelik veya yardım, yataklık gibi ilişkisinden dolayı hakkında işlem yapılan kişi sayısı bu sene 677. Bir önceki yıla göre yüzde 37 bir artışımız var. Bu sene tutuklanan kişi sayısı 211. Geçen seneki rakama göre yüzde 48 bir artışımız var. Bir de FETÖ örgütüne karşı da bu sene 263 operasyon düzenlenmiş, 263 kişi hakkında işlem veya tutuklama yapılmış. Firari şahıs bulunmakta. Geçen sene bu 13 civarındaydı" diye konuştu.

'7 TON 369 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ'

Van'da 2021 yılında 1520 narkotik olayının gerçekleştiğine dikkat çeken Vali Bilmez, "Bir önceki yıla göre yüzde 14 artışımız var. Yakalanan şüpheli sayısı bu sene 1924 kişi. Bir önceki yıla göre hemen hemen aynı. Yüzde 10 bir artışımız var. Tutuklanan şahıs ise 369. 2021'de 7 ton 369 kilo eroin yakalandı. Bu rakam son yılların en yüksek rakamıdır ve Türkiye'de yakalanan eroinin yüzde 30'una tekabül ediyor. 488 kilo metamfetamin, 805 kilo esrar, 91 kilo afyon sakızı, 7 kilo skunk, sentetik haplarda ise 878 bin hap ile 1700 Hint keneviri yakalanmış. Tefecilere yönelik bu yıl 12 operasyon düzenlendi, bu operasyonlarda 38 kişi yakalandı ve bunların 19'u da tutuklandı. Bu yıl ölümlü trafik kaza sayımız 13, yaralanmalı trafik kazası da 1323. Ölümlü trafik kazalarının çoğu göçmen kaçakçılığı yapan araçların karıştığı kazalar. Meydana gelen trafik kazalarında 25 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerinin çocuğu düzensiz göçmenler. Geçen sene 108 bin kişiye trafik cezası yazıldı, bu sene 83 bin kişiye ceza yazıldı. Toplam kesilen ceza miktarı da 38 milyon TL. Hırsızlık olaylarında ciddi bir düşüş var. Bu sene otodan hırsızlıktan 52, evden hırsızlık 577, iş yerinden hırsızlıkta ise 421 olayımız var. Yüzde 24 bir düşüş söz konusu" dedi.

KADES UYGULAMASI KULLANIMINDA ARTIŞ

Vali Bilmez, kadına karşı şiddetin önlenmesi için İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirilen KADES'in kullanımında büyük artış olduğunu kaydederek, "Bunu insanlar cep telefonlarına indiriyor. Oradan bildirildiğinde hemen emniyet ve jandarmaya düşüyor. Bu uygulamayı indirenlerde de ciddi bir artış var. Geçen sene ihbar sayımız 229 iken, bu yıl 1517. Burada olaylarda bir artış olduğunu tahmin etmiyorum ama bu sistemden yararlanma sayısında bir artış olduğunu değerlendiriyoruz" diye konuştu.

'SINIRDA 120 BİN GÖÇMENİ ENGELLEDİK'

Göçmen kaçakçılığı ile mücadeleyi de anlatan Vali Bilmez, "Bu yönde tüm dünyanın, Türkiye'nin gözü Van'dadır. Bir önceki yıl 505 olayımız vardı. Bu sene 1394 olayımız var. Yüzde 150 civarında bir artışımız var. Yakalanan organizatör sayısı bir önceki yıl 607 iken, bu yıl 1962. Burada yüzde 200 civarında bir artışımız var. Tutuklanan organizatör sayısı ise 685. Bu yıl ilk kez bir uygulama başlattık. Özellikle düzensiz göçmenlerin alıkonulduğu, saklandığı, 'şok ev' dediğimiz bu evlerden 163 tanesini yıktırdık. Bu yıl düzensiz göçmen suçunda kullanılan 955 araç ile 8 adet de deniz aracı. Bunlar tekne ve bot. Bunlara el konuldu. Bütün dünyanın gözü Türkiye'de ve Türkiye'nin gözü de Van'daydı. Afganistan'daki gelişmelerden dolayı Türkiye'ye doğru ciddi bir göç dalgasının gelebileceği ama alınan tedbirler sayesinde sınırda geçişlerin çok zorlaştığı, neredeyse imkansız hale geldiği algısı; hem Afganistan hem dünyada oluşunca göç dalgası burası yerine başka bölgelere yayıldı ve bu yıl sınırda 120 bine yakın göçmeni engelledik. Yakalayıp da içeride işlem yaptığımız göçmen sayısı ise 15 bin" dedi.



Vali Bilmez, daha sonra kentte eğitim, sağlık ve tarım ile ilgili yapılan hizmetleri anlattı.