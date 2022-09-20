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Valery Polyakov: Uzayda en uzun yolculuk rekorunu kıran kozmonot öldü

Uzayda 437 gün geçirerek rekor kıran Rus kozmonot Varlery Polyakov 80 yaşında öldü.

20.09.2022 - 12:51 | Güncelleme: ABONE OL
PolyakovGetty Images

Uzayda 437 gün geçirerek rekor kıran Rus kozmonot Varlery Polyakov 80 yaşında öldü.

Polyakov 1994 ve 95 yıllarında yaptığı bu 14 aylık yolculukta, olası bir Mars yolculuğunun insanların bilişsel fonksiyonlarını nasıl etkileyeceğini anlamak için deneylere tabi tutulmuştu.

Testler sonucunda, dünyanın etrafında 7 bin tur attığı bu yolculuğun Polyakov’un bilişsel fonksiyonuna zarar vermediği ortaya çıkmıştı.

Sovyetler Birliği Kahramanı sıfatı da olan Polyakov’un ölüm nedeni açıklanmadı.

Polyakov’un ölümünü Rusya’nın uzay ajansı Roskosmos duyurdu.

Polyakov en uzun yolculuğundan sonra, bunun Mars’a gidip geri dönmekle eşdeğer olduğunu söylemişti.

Bu yolculuk Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) 1986’da uzaya gönderdiği Mir Uzay İstasyonu’nda yapılmıştı.

135 tonluk bu istasyon, siyasi gerilime rağmen ABD ve SSCB işbirliğiyle kullanılmış, 2001 yılında emekliye ayrılmıştı.

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