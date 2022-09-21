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Valerien Ismael sorunlara çare arıyor - Beşiktaş haberleri

Valerien Ismael sorunlara çare arıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, son 2 maçta alınan kötü sonuçlara çare arıyor. Fransız çalıştırıcının, maçların ikinci yarısında temponun düşmesiyle ilgili takımına çalışmalar yaptıracağı öğrenildi

21.09.2022 - 15:37 | Güncelleme: ABONE OL

  • Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael, milli arada, ilk 7 haftada yaşanan problemleri düzeltmeye çalışıyor. TRT Spor'un haberine göre; Fransız çalıştırıcının önceliği, maçların 2'nci yarılarında düşen tempo.

  • Siyah beyazlılarda atılan 16 golün 12'si ilk yarılarda gelirken, ikinci devrelerdeki gol sayısı 4'te kaldı. 46 yaşındaki teknik adam, takımının tempoyu maçın geneline yaymasını istiyor.

  • Beşiktaş içim maçların ikinci yarısı savunma yönünden de sıkıntılı geçiyor. Yenilen 8 golün 5'i bu bölümde gelirken, Valerien Ismael bu probleme de çözüm arıyor.

  • Fransız çalıştırıcının bir diğer dikkat ettiği konu ise topla oynama süresi. Siyah beyazlı ekip, yüzde 45 virgül 6'lık topla oynama oranıyla ligdeki 19 takım içinde 15'inci sırada bulunuyor.

  • Ismael'in, futbolcularından oyunun genelinde topa daha fazla sahip olmalarını istediğini ifade edildi. 46 yaşındaki teknik adamın önem verdiği bir diğer konu ise sonradan oyuna giren futbolcuların skora etkisi.

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