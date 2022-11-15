Beşiktaş'ta üst üste gelen kötü sonuçların ardından Valerien Ismael ile yollar ayrılmıştı.

Fransız hoca ekibi ile birlikte veda ederken birinci yardımcısı Adam Murray'nin yeni takımı da belli oldu.

Murray, İngiltere 2. Lig ekiplerinden Carlisle United ile anlaşmaya vardı.