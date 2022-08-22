Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenerek ligde puanını 7'ye yükseltti. Siyah-beyazlı takımın bu sezon kadrosuna kattığı Wout Weghorst ve Jackson Muleka'nın Beşiktaş forması altında golle tanıştığı mücadelede Fatih Karagümrük'ün tek golü ise Mbaye Diagne'den geldi. Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael de mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. Ismael'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"11 kişi bitirdik oyunu. Öncelikle bu kadar basit! Alanya maçının benzeri bir senaryo gerçekleşti. 3 gol attık ve sonra oyunu tuttuk. İkinci yarı bazı anlarda düştük. Bu planımızda yoktu. Bir noktada Adana Demir'e karşı 3-0'dan 3-3'e dönen bir maç vardı. O maçı anladım"
"Hak edilmiş bir galibiyet aldık! Değişiklikler benim kararım. Bazen bir şeyler yapma hissiyatı olur. Dengeyi tutmak istedim"
DELE ALLI YANITI
"İsim konusunda yorum yapmam. Bazı konular net olunca bildiririz. Perde arkasında çalışmalarımız devam ediyor. Takımımıza daha da kalite katmak istiyoruz. Transfer sezonunun sonuna kadar yapmak istediklerimiz var. İnşallah bunu devam ettiririz."
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