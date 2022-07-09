Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, "İlk maçımız, kampımızdaki 2'nci haftamız ama biraz erken oynadık bu maçı diyebilirim. Eksiklerimiz hala var. Milli takımlardan dönen oyuncuları ve yeni dahil olan oyuncuları takıma yeni yeni entegre ediyoruz. Bugün gençlerimizden daha çok faydalandık ve ikinci yarıda iyi iş yaptıklarını söyleyebilirim. Özgüvenimiz için iyi hissiyata sahip olabilmemiz için iyi bir işaret oldu. Hedef bu maçlarda galibiyet değil tabii ki sistemimize alışmak ve oyuncularımızın mümkün olduğunca süre alması" ifadelerini kullandı.
"LİGİN İLK MAÇINA KADAR TRANSFERLERİMİZİ TAMAMLAYACAĞIZ"
Hücum hattı ile ilgili konuşan Valerien Ismael, "Kesinlikle mutluyum. Kulübümüz bu konuda gerçekten çok iyi iş çıkardı. Ben aslında geçen sene bu yüzden erken geldim. Bu hazırlıkları ve tespitleri erken yapabilmek için erken geldim. Ceyhun Kazancı ile çok yakından çalıştık. 3 aydır da bu transferler üzerinde çok yoğun çalıştık. Transferlerimiz bir numaralı hedeflerimizdi hep, bunu başardık. Kendileri ile erkenden görüşmemiz, ikna etme fırsatımız oldu. Neredeyse kadroyu tamamladık diyebilirim. Tabii ki bazı dokunuşlar olabilir ama hücum bölgesi bu noktada en önemli ve etkili pozisyonumuz. Burayı tamamladığımızı söyleyebilirim. İlk etabı tamamlamış olduk transferleri yaparak. İkinci hedefimiz bu transferleri takıma alıştırmak olacak. Bu biraz zaman alacak ama hala önümüzde 4-5 hafta var. Ligin ilk maçına kadar transferlerimizi tamamlayacağız" diye konuştu.
"TRANSFERLE İLGİLİ BİRAZ BEKLEYİP GÖRECEĞİZ"
Valerien Ismael, kilit oyuncuları takımda tuttuklarını ifade ederek, "Transferler yaparak üzerine de koyduk. Milli takımdan dönen oyuncularımız Gezzal, N'Koudou biraz geç katıldılar, Cisse yine yeni transfer geç katıldı. Bu oyunculara takıma entegre etmek için zaman lazım. Hazırlık maçları oynayacağız, şu ana kadar iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Transferle ilgili biraz bekleyip göreceğiz. Çünkü kiradan dönenler de var aynı zamanda. Salih ve Tyler örneği gibi. Bu futbolcularımızı da değerlendirip onlara da fırsat vereceğiz" şeklinde konuştu.
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