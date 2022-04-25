Spor Toto Süper Lig´in 34´üncü haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa´ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında çok fırsat yakaladıklarını söyleyen Valerien Ismael, "Maalesef bu gece böyle oldu. Daha değişik sonuç, performans göstermek isterdik. Biraz sezonun özeti gibi oldu. Daha farklı bir oyun oynamayı isterdik. Analizimizi yapacağız ve daha iyi olmaya çalışacağız" diye konuştu.
"HATALAR OLUNCA SAVUNMADA NASIL OYNADIĞINIZ FARK ETMİYOR"
İkinci yarıda bulabilecekleri bir golle oyuna dönebileceklerini ancak bunu başaramadıklarını ifade eden Ismael, "Maçı kaybettik. Futbolda bu var. Hatalar oluyor. 3´lü savunma, 4´lü savunma hepsinde hatalar olabiliyor. En zoru da bu. Tekrar oyuna dönmek istedik. Bunun için elimizden geleni yaptık. Devre arasında 1 gol atarsak oyuna tekrar geri dönebileceğimizi kendi aramızda konuştuk. Taraftarı da arkamıza alarak sonucu değiştirebileceğimizi söyledik. 3´lü, 4´lü ya da 5´li oynamak fark etmiyor. Hatalar olunca savunmada nasıl oynadığınız fark etmiyor" ifadelerini kullandı.
"OYUNCULARA FIRSAT VERİP, SONRASI İÇİN KARAR VERECEĞİZ"
Oyuna sonradan dahil olan Emirhan İlkhan ile ilgili de konuşan Ismael, "Emirhan oyuna dahil oldu. Fırsat verdik. Benim görevim oyuncularımıza şans vermek. Kimin ne yapabileceğini görmek. Sezonun genelinde bunları yaparak karar vereceğiz. Fırsatlar verince kimin ne yapabileceğini görüp, sonrası için karar vereceğiz" dedi.
"YENİ BİR SOLUK GETİRECEK FUTBOLCULARA İHTİYACIMIZ OLACAK"
Gelecek sezon gol atan futbolculara ihtiyaçları olacaklarını belirten Fransız teknik adam, "Bu kulüp için oynamaktan gurur duyan futbolculara ihtiyacımız olacak. Ancak bunu yaparken dengeleri de gözetmek zorundayız. Bizi geliştirecek, yeni bir soluk getirecek futbolcular bulmamız gerekiyor. Her maç oyuncuları daha iyi tanıyoruz. Bazı kararları vermek zor, bazı kararları vermek kolay olacak. Ancak bizim işimiz bu kararı vermek" şeklinde konuştu.
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