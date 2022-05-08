Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ismael'in açıklamaları şöyle:

"Tutkuyla, arzuyla mücadele ettik, özellikle maçın son bölümlerinde harika baskılı oynadık. Maçın ikinci yarısının son 20 dakikasındaki gibi basan, mücadele eden bir Beşiktaş yaratmak istiyorum. Önümüzdeki sene işi bitirecek, gol atacak bir santrafora ihtiyacımız olacak. Bugün de gol olması gereken fırsatlar elde ettik. Önümüzdeki sezon bahsettiğimiz bu kaliteye de sahip olmaya çalışacağız.

BATSHUAYI'NİN PENALTIYI KAÇIRMASI

İki penaltı kaçırdıktan sonra bir sonraki penaltıyı atmak için bir sebep yok. Kenardan Ghezzal'a bağırdım, neyse ki ikinci penaltıyı Ghezzal attı.

Transfer konusunda yapacak çok fazla işimiz var. Bu kulübe uygun doğru futbolcuları bulmak çok önemli. Bu konuda çok hassas olacağız.

Taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyorum, buraya gelmeden önce de Beşiktaş taraftarının tutkusundan bahsetmişlerdi. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz bir destek verdiler. 29 yıldır futbolun içindeyim, böyle bir şey görmedim. Benim için çok özel bir gece olarak kalacak.

Fenerbahçe karşısında çok iyi oynadık, her şeyi yaptık, pozisyona girdik, mücadele ettik, savaştık... Bu durum beni çok mutlu ediyor, gerçekten takımımla gurur duyuyorum. Her şeyi yapmamıza rağmen kazanamadığımız için çok üzgünüm.

İkinci penaltı pozisyonunda Kenan'dan tam olarak istediğimiz buydu... Umut Meraş da aynı şekilde.. Gelecek sezonda hangi futbolcuları, nasıl esnek kullanabileceğimiz konusunda bize çok önemli ipuçları geldi."