GZT Giresunspor'a 4-0 yenilen Beşiktaş'ta Valentin Rosier maç sonunda açıklamalar yaptı. Taraftarın tepkisine de değinen Rosier'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Taraftarların kızgınlığını anlayabiliyorum. Kendi sahamızda kaybettik. Bu forma için daha fazlasını yapmalıyız. Bu tip mağlubiyetler çok can acıtıyor. Lig zor ama iyi oynamıyoruz. Şans da yanımızda değil."

"Buraya gelenler para veriyor, zaman ayırıyor. Bilet alacak parayı bazen bulamıyorlar, zorlanıyor. Onların kızgınlığını ve hayal kırıklığını anlayabiliyorum."

"Zor bir dönemde geçiyoruz, bir türlü üstesinden gelemiyoruz. Sorun ne bilmiyorum. Geçen sezon yakaladığımız şey her neyse, onu bu sene yakalayamıyoruz. Bu sorun çözülebilir, bu forma için daha büyük gayret gösterebiliriz. Bu sonuçtan dolayı da özür diliyoruz."