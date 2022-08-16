Valencia’dan 2 gol 1 asist

34. dakikada Lincoln’ün sağ taraftan açtığı ortada kafayla topu ağlara gönderen Valencia, 58. dakikada ise Joshua King’in ara pasında kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kalarak yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

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