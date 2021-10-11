Valencia yine attı!

Enner Valencia, gollerine Ekvador formasıyla devam ediyor. Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Ekvador, Venezuela'ya konuk oldu.

Ekvador'da Fenerbahçeli Enner Valencia, 37. dakikada penaltıdan attığı goller skoru 1-0 yaptı.

Venezuela, 45+1 ve 64. dakikalarda bulduğu gollerle maçı 2-1 kazanmasını bildi.

Ekvador, eleme grubunda 16 puanda kaldı. Venezuela 7 puana yükseldi.