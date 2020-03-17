Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 169 bini geçerken futbol dünyası da sarsılmaya devam ediyor. La Liga ekiplerinden Valencia, A Takım futbolcuları ve personellerinin yüzde 35'inde koronavirüs bulunduğunu açıkladı!

Valencia'nın açıklamasında İtalya'da 'riskli bölge' olarak görülen Milano'da Atalanta ile yaptıkları maçta koronavirüs bulaştığı belirtildi. Valencia daha önce Ezequiel Garay, Jose Gaya ve Eliaquim Mangala'nın test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı. İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 nedeniyle 309 kişinin hayatını kaybettiğini ve 9 bin 191 yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklamıştı. Bu arada Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra'ya yeni tip koronavirüs teşhisi konulduğu aktarılmıştı. İspanya'da Bask ve Galisya özerk yönetimlerinde 5 Nisan'da yapılması planlanan erken yerel parlamento seçimleri de ertelenmişti.