Valencia'nın 5. golü

Fenerbahçe'nin golcü ismi Enner Valencia, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 5 gole ulaştı.

Play-off'ta HJK Helsinki karşısında hat-trick yapan Valencia, Royal Antwerp karşısında da 2 gol kaydetti. Öte yandan yıldız futbolcu Royal Antwerp maçında bir de penaltı kaçırdı.

Tecrübeli oyuncu, bu sezon Avrupa'da 5 kez gol sevinci yaşadı.