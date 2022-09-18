Valencia, gol sayısını 7’ye yükseltti

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, Alanyaspor maçını da boş geçmedi.

Müsabakanın 70. dakikasında Lincoln’ün pasında ceza sahası içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderen Valencia, takımını 4-0 öne geçiren golü atarken, Spor Toto Süper Lig’de toplam gol sayısını 7’ye yükseltti.