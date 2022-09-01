Paris Saint-Germain, Valencia'da forma giyen Carlos Soler'in transferini açıkladı.

Fransız ekibinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

PSG, bu transfer için Valencia'ya 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.