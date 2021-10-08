Valencia coştu, tarihe geçti!

Ekvador, Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Bolivya'yı ağırladı. Karşılaşma ev sahibinin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçeli Enner Valencia hem maçın yıldızı oldu hem de tarihe geçti. Valencia, 17 ve 19. dakikalarda attığı 2 golle maça damga vurdu.

31 yaşındaki yıldız, 33 gole ulaşarak Ekvador Milli Takımı'nın en golcü ismi olarak tarihe geçti.