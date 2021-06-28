Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, milli formayla geceye damga vurdu. Copa America grup maçında Brezilya ile karşılaşan Ekvador sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

37. dakikada Brezilya Eder Militao ile öne geçti. 53. dakikada Enner Valencia'nın asistiyle Mena skoru eşitledi.

81. dakikada sakatlanan Valencia, sahadan sedyeyle çıkarıldı.

Karşılaşmanın ardından Valencia, maçın adamı seçildi.

4 maçta 10 puan toplayan Brezilya lider olarak gruptan çıkarken, 3 puana ulaşan Ekvador ise 4. sırada yer bulup üst tura çıkmayı başardı.