Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı için geri sayım başladı. Geride kalan maçlar sonunda iki takımın da 3'er galibiyeti ve mağlubiyeti bulunuyor. Son şampiyon Fenerbahçe Beko, Valencia Basket karşısında galip gelerek, iddiasını sürdürmek istiyor. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip etmek isteyen sporseverler Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçının hangi kanalda yayınlanacağına yönelik araştırmalarını sürdürdü. Peki, "Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...