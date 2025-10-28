Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı hangi kanalda?

        Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 7. haftasında İspanya ekibi Valencia Basket'le ile karşıya karşıya geliyor. Roig Arena'da oynanacak mücadele öncesinde, Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçının saati ve yayıncı kuruluşu basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Sarı-lacivertliler, son olarak ligin 6. haftasında Türk derbisinde Anadolu Efes'i 79-69 mağlup etmişti. Peki, "Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 18:37 Güncelleme: 28.10.2025 - 18:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı için geri sayım başladı. Geride kalan maçlar sonunda iki takımın da 3'er galibiyeti ve mağlubiyeti bulunuyor. Son şampiyon Fenerbahçe Beko, Valencia Basket karşısında galip gelerek, iddiasını sürdürmek istiyor. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip etmek isteyen sporseverler Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçının hangi kanalda yayınlanacağına yönelik araştırmalarını sürdürdü. Peki, "Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        • 2

          VALENCİA BASKET-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Fenerbahçe Beko - Valencia Basket maçı 28 Ekim Salı günü saat 23.00'te oynanacak.

        • 3

          VALENCİA BASKET-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

          Roig Arena'da oynanacak mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          Karşılaşmayı Sasa Pukl, Arturas Sukys ve Eduard Udyanskyy hakem üçlüsü yönetecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Altay çağı
        Altay çağı
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        28 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        28 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Habertürk Anasayfa