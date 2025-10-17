Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Valencia Basket Club: 72 - Fenerbahçe Opet: 75 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Valencia Basket Club: 72 - Fenerbahçe Opet: 75 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague C Grubu ikinci hafta maçında İspanya temsilcisi Valencia Basket'e konuk oldu. Normal süresi 65-65 eşitlikle tamamlanan maçı sarı-lacivertli ekip, 75-72'lik skorla kazanarak yoluna ikide ikiyle devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 00:52 Güncelleme: 17.10.2025 - 00:52
        Fenerbahçe Opet uzatmalarda kazanmayı bildi!
        Kadınlar Euroleague C Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Valencia Basket'i normal süresi 65-65 biten karşılaşmanın uzatmalarında 75-72 mağlup etti.

        SALON: Roig Arena

        HAKEMLER: Paulina Karolina Gajdosz, Sonia Teixeira, Domen Krajnc

        VALENCIA BASKET CLUB: Romero 6, Buenavida 13, Carrera 17, Iagupova 3, Alexander 6, Fam 17, Abdelkader 5, Araujo 2, Atkinson 3, Lekovic, Casas

        FENERBAHÇE OPET: Rupert 19, Allen 12, Allemand 5, Billings 20, Sevgi Uzun 4, Olcay Çakır Turgut 3, Şerife Alperi Onar 6, Tilbe Şenyürek 6

        1’İNCİ PERİYOT: 24-13

        DEVRE: 31-28

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 48-53

        4’ÜNCÜ PERİYOT: 65-65

        Habertürk Anasayfa