Basketbol THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 23:00'da İspanyol ekibi Valencia'ya konuk oluyor. Ligde yeniden çıkışa geçen temsilcimiz, yeni bir seri için daha parkeye çıkıyor...

VALENCIA ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Valencia Anadolu Efes maçı karşılaşması bu akşam saat 19:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3'den canlı yayınlanacak.

EFES, AVRUPA'DA 675. KEZ...

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 675. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 672 müsabakada 375 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Euroleague'de ise 425. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 424 maçta 218 galibiyet, 206 yenilgi aldı.