Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket'e 81-71 yenildi.

Pabellon Fuente De San Luis'te oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-13 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 31-30 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte skor üstünlüğünü ele alan Anadolu Efes, final periyoduna 56-52 önde girdi. Son çeyrekte etkili hücum eden Valencia Basket, mücadeleden 81-71 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Josep Puerto, 15 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Lacivert-beyazlılarda Will Clyburn'ün 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Valencia Basket'in 8. galibiyetini aldığı ligde Anadolu Efes ise 9. yenilgisini yaşadı.