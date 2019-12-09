Tüm üyeleriyle toplanan Yargıtay Mahkemesi, Karim Benzema ile birlikte davanın diğer 2 sanığı Karim Zenati ve Youness Houass'ın beraat ve polis soruşturmasının sona ermesi taleplerini oy birliği ile kabul etmedi. Bu noktadan sonra polis, Karim Benzema ve diğer iki kişinin telefon kayıtları dahil dava hakkındaki tüm noktalarda soruşturulmaya devam edecek.

Mathieu Valbuena'nın avukatı Frederic Thiriez, Yargıtay Mahkemesi'nin bu kararı sonrası soruşturmanın daha geniş çaplı devam edeceğini ve sona daha yakın olduklarını açıkladı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Karim Benzema'nın da içerisinde yer aldığı şantaj soruşturması, Mathieu Valbuena'nın "mal varlığını gasp etme girişimi" kapsamında yürütülüyor. Valbuena'ya, özel hayatına ilişkin gizli olarak çekilmiş bir videonun kendisine gönderilerek şantaj yapıldığı ve kendisinden 150 bin avro istendiği öne sürülüyor.

Söz konusu suçlamalarla ilgili Karim Benzema ve diğer bazı sanıklar aleyhine 5 Kasım 2015'te dava açılmıştı.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, hakkındaki dava nedeniyle Benzema'yı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna almamıştı.

Deschamps, Cezayir asıllı Müslüman futbolcuyu, kadroya dahil etmemesi nedeniyle ırkçılık yaptığı eleştirilerine de maruz kalmıştı.