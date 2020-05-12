Val Kilmer, yıllar sonra verdiği yanıtta, Batman'i kimin canlandırdığının bir önemi olmadığını söyleyerek, “Bu nedenle 5-6 Batman'e sahip olmamız çok kolay oldu. Bu Batman ile alakalı değil. Batman yok. Herkes kendi kurtuluşunu bulmalı. Nasıl bir ahlakla yaşayacaksınız? Ve bu süreçte kendimi kötü hissettiğim kısım, başka birini incitmek oldu” diye konuştu.