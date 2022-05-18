Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Val Kilmer'dan 'Top Gun: Maverick' itirafı - Magazin haberleri

Val Kilmer'dan 'Top Gun: Maverick' itirafı: O rolü oynamak için yalvardım!

1986'da çekilen 'Top Gun'ın kadrosunda yer alan aktör Val Kilmer, filmin devamı niteliğinde olan 'Top Gun: Maverick'deki rolünü tekrarlamak için yapımcılara adeta "yalvardığını" itiraf etti

18.05.2022 - 18:29 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 2014 yılından beri gırtlak kanseriyle mücadele eden aktör Val Kilmer, vizyona girmeye hazırlanan 'Top Gun: Maverick' filminde 36 yılın ardından kısa süreli de olsa 'Tom Kazansky' karakterini yeniden canlandırdı.

  • Hastalığı nedeniyle sesini kaybeden Kilmer, amacına ulaşsa da onun bu hayalini gerçekleştirmesi için epey çaba harcaması gerektiğini ifade etti.

  • "İKİSİ TUZ VE BİBER GİBİ"

    İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Val Kilmer, 'Top Gun: Maverick' filmi için yapımcılardan kendisine teklif gelmediğini ama bunun bir sorun olmadığını söyledi. Sonunda yapımcıları ikna eden Val Kilmer, o filmde perdede kısa süre kalsa da yıllar önceki 'Iceman' karakterini bu devam filminde kısa süre de olsa hayat verdi. Kilmer, bu karakterin film için önemli olduğunu da belirtti. Ünlü yıldız, "Tom Maverick'ti ama Maverick'in düşmanı da 'Iceman'di. İkisi tıpkı tuz ve biber gibi." diye konuştu.

  • 2014 yılından bu yana gırtlak kanseriyle mücadele eden Kilmer, geçirdiği operasyonun ardından hayata döndü ama sesini kaybetti. Kilmer, bu nedenle de eskisi gibi rahat bir şekilde iş bulamıyordu.

  • KAYBETTİĞİ SESİ YENİDEN 'YARATILDI'

    'Top Gun: Maverick' filminde de ünlü aktörün sesi için özel olarak bir yapay zeka ürünü kullanıldı. Bu sayede Kilmer'ın sesi yeniden yaratıldı. Aktör, bunu da "ses fotoşopu" olarak nitelendirdi. Val Kilmer, filmde rol almasını sağlayan, bu işi yapan firma için de "Bütün ekibe minnettarım. Benim sesimi hayal bile edemeyeceğim kadar restore ettiler." diye konuştu.

    İletişim kurmanın insan varlığının ana özü olduğunu söyleyen Kilmer, gırtlak kanseri nedeniyle sesini kaybettiği için diğer insanlarla bağlantı kurmasının güçleştiğini anlattı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.