KAYBETTİĞİ SESİ YENİDEN 'YARATILDI'

'Top Gun: Maverick' filminde de ünlü aktörün sesi için özel olarak bir yapay zeka ürünü kullanıldı. Bu sayede Kilmer'ın sesi yeniden yaratıldı. Aktör, bunu da "ses fotoşopu" olarak nitelendirdi. Val Kilmer, filmde rol almasını sağlayan, bu işi yapan firma için de "Bütün ekibe minnettarım. Benim sesimi hayal bile edemeyeceğim kadar restore ettiler." diye konuştu.

İletişim kurmanın insan varlığının ana özü olduğunu söyleyen Kilmer, gırtlak kanseri nedeniyle sesini kaybettiği için diğer insanlarla bağlantı kurmasının güçleştiğini anlattı.