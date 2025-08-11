Vakkorama Watersports Championship’e rekor kırıldı

Alaçatı’daki Türkiye Windsurf Şampiyonası Pazartesi günü sona erecek ardından da IFCA Grand Slam Fin & Foil Slalom Dünya Şampiyonası başlayacak. 17 Ağustos tarihlerine kadar devam edecek dünya şampiyonasında ise IFCA ve IWA onayıyla tüm yaş kategorileri, dünyada ilk kez tek bir şampiyona çatısı altında aynı anda gerçekleşecek.

Alaçatı'nın güçlü rüzgâr koşullarında gerçekleşen yarışlarda mücadele edecek sporcular, yeteneklerini ve dayanıklılıklarını sergileyecek. Her gün saat 11:00 itibarıyla başlayan yarışlar PowerApp'den canlı olarak izlenebilecek.