Rüzgâr koşulları ve sörf alanları ile önemli sörf merkezlerinden Alaçatı’da 3 gün boyunca devam eden şampiyonada 9 farklı kategoride 139 Start verildi. PowerApp üzerinden 100% canlı yayınla izlenebilen Vakkorama Watersports Championship, Türkiye Windsurf Şampiyonasında Yoğun Rüzgar katılımcılara heyecan dolu anlar yaşattı.

Kazananlara ödül ve madalyalarını Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Sahil Güvenlik Komunutanı Orkun Artar, Yarış Komite Başkanı Ergin Özden, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hakan Kütük, Türkiye Yelken Federasyon Başkanı Özlem Akdurak, tarafından verildi.

Vakkorama, önümüzdeki aylarda yeni sportif organizasyonlar gerçekleştirmeye devam edecek.

KAZANANLAR

Master Kategori

Serdar Varol- Mimarsinan Windsurf Kulübü

Tayfun Onur-Göztepe SK

Serkan Serttaş- Mimarsinan Windsurf Kulübü

Kadın Kategori

Fulya Ünlü- Göztepe SK

Nimet Tülümen- Mimarsinan Windsurf Kulübü

Elif Dağdeviren-Ferdi katılım

Erkek Kategori

Ege Şefik Kut- Kırmızı Çizgi Windsurf Kulübü

Ertuğral İçingir- Kırmızı Çizgi Windsurf Kulübü

Ali Urgancı-Kırmızı Çizgi Windsurf Kulübü



U21 Erkek

Emir Gürsoy- Göztepe SK

Ömer Ücer- Çağla Kubat Windsurf Kulübü

Cengizhan Doğan- Çağla Kubat Windsurf Kulübü

U21 Kadın

Aylin Özay- Çağla Kubat Windsurf Kulübü

Asya Varcıoğlu-Ferdi katılım

İdil Babaoğlu-Yeni Foça Windsurf Kulübü

U17 Erkek

Ozan Özay- Çağla Kubat Windsurf Kulübü

Ali Günen-Ferdi katılım

Tan Tandoğan- Çağla Kubat Windsurf Kulübü

U17 Kız

Elif Ercan- Çağla Kubat Windsurf Kulübü

M. Ayşe Demirkurt- Çağla Kubat Windsurf Kulübü

Ela Samancı- Çağla Kubat Windsurf Kulübü

U15 Erkek

Denizhan Tunç-Urla Deniz Kulübü

Burak Orhan- Çağla Kubat Windsurf Kulübü

Kaan Erdoğan- Çağla Kubat Windsurf Kulübü

U15 Kız

Mimosa Meroni- Çağla Kubat Windsurf Kulübü

Çağla Anadol- Çağla Kubat Windsurf Kulübü

Alya Nacaroğlu- Çağla Kubat Windsurf Kulübü