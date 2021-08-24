Rüzgâr koşulları ve sörf alanları ile önemli sörf merkezlerinden Alaçatı’da 3 gün boyunca devam eden şampiyonada 9 farklı kategoride 139 Start verildi. PowerApp üzerinden 100% canlı yayınla izlenebilen Vakkorama Watersports Championship, Türkiye Windsurf Şampiyonasında Yoğun Rüzgar katılımcılara heyecan dolu anlar yaşattı.
Kazananlara ödül ve madalyalarını Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Sahil Güvenlik Komunutanı Orkun Artar, Yarış Komite Başkanı Ergin Özden, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hakan Kütük, Türkiye Yelken Federasyon Başkanı Özlem Akdurak, tarafından verildi.
Vakkorama, önümüzdeki aylarda yeni sportif organizasyonlar gerçekleştirmeye devam edecek.
KAZANANLAR
Master Kategori
Serdar Varol- Mimarsinan Windsurf Kulübü
Tayfun Onur-Göztepe SK
Serkan Serttaş- Mimarsinan Windsurf Kulübü
Kadın Kategori
Fulya Ünlü- Göztepe SK
Nimet Tülümen- Mimarsinan Windsurf Kulübü
Elif Dağdeviren-Ferdi katılım
Erkek Kategori
Ege Şefik Kut- Kırmızı Çizgi Windsurf Kulübü
Ertuğral İçingir- Kırmızı Çizgi Windsurf Kulübü
Ali Urgancı-Kırmızı Çizgi Windsurf Kulübü
U21 Erkek
Emir Gürsoy- Göztepe SK
Ömer Ücer- Çağla Kubat Windsurf Kulübü
Cengizhan Doğan- Çağla Kubat Windsurf Kulübü
U21 Kadın
Aylin Özay- Çağla Kubat Windsurf Kulübü
Asya Varcıoğlu-Ferdi katılım
İdil Babaoğlu-Yeni Foça Windsurf Kulübü
U17 Erkek
Ozan Özay- Çağla Kubat Windsurf Kulübü
Ali Günen-Ferdi katılım
Tan Tandoğan- Çağla Kubat Windsurf Kulübü
U17 Kız
Elif Ercan- Çağla Kubat Windsurf Kulübü
M. Ayşe Demirkurt- Çağla Kubat Windsurf Kulübü
Ela Samancı- Çağla Kubat Windsurf Kulübü
U15 Erkek
Denizhan Tunç-Urla Deniz Kulübü
Burak Orhan- Çağla Kubat Windsurf Kulübü
Kaan Erdoğan- Çağla Kubat Windsurf Kulübü
U15 Kız
Mimosa Meroni- Çağla Kubat Windsurf Kulübü
Çağla Anadol- Çağla Kubat Windsurf Kulübü
Alya Nacaroğlu- Çağla Kubat Windsurf Kulübü
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