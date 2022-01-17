Vakko Holding, büyüme stratejileri ve yeni yatırımları kapsamında online yemek sipariş sitesi Fuudy’ye toplam 10.1 milyon dolar değerleme üzerinden 3 milyon dolar tutarında yatırım yaptığını açıkladı.
Vakko, dijital platform Fuudy’nin sağladığı hizmetleri genişletmeyi ve yeme içme sektöründeki lüks kavramını daha da yaygınlaştırmayı hedeflediğini bildirdi.
'DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'
Yeni yatırımla ilgili değerlendirme yapan Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, “Vakko stilini, hayatın her alanında hissettirmek hedefiyle 2021 yılında başladığımız yatırımlarımızın 2022’de de devam edeceğini paylaşmıştık. 2022’de Vakko dostlarına verdiğimiz hizmeti daha üst seviyelere taşımak için dijitalleşmeye ve bu alandaki girişimlere destek vermeye devam edeceğiz. Fuudy’yi büyütmeyi, hizmetlerini çeşitlendirip geliştirmeyi ve müşteri deneyimine dair bilgi birikimimizi aktarmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Vakko CEO’su Jaklin Güner, yatırım ile ilgili değerlendirmesinde “İçinde bulunduğumuz dijital çağda, teknolojiyi kullanarak işi dönüştürmek artık çok daha önemli. Vakko olarak, her zamanki gibi bu dönüşüme de öncülük etmek için ilham veren projeler üzerinde çalışıyoruz. Değişen tüketici alışkanlıklarını ve teknolojinin sağladığı kazanımları düşündüğümüzde, önümüzdeki yeni dünyaya uygun ekip ve işlerin Vakko dünyasında oluşturulduğu heyecan verici bir sürecin başlangıcındayız. Yakında yeni gelişmelerin de müjdesini vereceğiz" diye konuştu.
Fuudy Kurucu Ortağı Cem Mirap ise "İkinci yatırım turunu tamamlamasının sadece Fuudy’ye değil, tüm yiyecek-içecek sektörü ve gastronomi ekosistemine katma değerinin olacağına inanıyorum” dedi.
'HIZ VE DEĞER KATACAK'
Fuudy Kurucu Ortağı ve CEO’su İlker Baydar açıklamasında “Günümüz girişim ve inovasyon ekosisteminde kişiselleştirilmiş servis ve hizmetler, sürdürülebilirlik ve ekonomiye duyarlı olmak büyük önem taşıyor. Fuudy bu dönüşümün kendi alanında liderliğini yapmak üzere çıktığı yolda, yatırım alarak online yemek platformu ve kesişen dikeylerde büyümeye odaklandı. Vakko’nun Fuudy’nin büyüme stratejilerine hız ve değer katacağı görüşündeyim” sözlerine yer verdi.
Cem Mirap ve İlker Baydar tarafından Eylül 2020'de kurulan girişim, online yemek siparişinde premium ve gurme restoranlara odaklanıyor.
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